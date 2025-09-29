Звезды «Эдмонтона» обеспечили победу в матче с «Ванкувером»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются предсезонные матчи. В очередной игре «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:3.

Главные звезды «Нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль вышли в одной тройке, также к ним в звено был определен силовой форвард Трент Фредерик. В итоге это звено организовало все шайбы «Эдмонтона».

Драйзайтль записал на свой счет 4 (2+2) очка, а Макдэвид — 3 (1+2). Фредерик также отметился заброшенной шайбой.

В топ-6 нападения «Эдмонтона» рассматривается российский форвард Василий Подколзин, с которым клуб подписал новое трехлетнее соглашение с кэпхитом $2,9 млн. Однако нападающий вынужден был прервать предсезонку и уехать в Россию из-за трагедии в семье.