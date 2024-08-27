Звезды мирового хоккея примут участие в гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России»

Звезды мирового хоккея сойдутся на льду КСК «Фетисов Арена» в дружеском гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России». Турнир пройдет 4 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.

Вместе с профессиональными спортсменами за победу в игре поборются предприниматели и государственные деятели из России и других стран. На лед выйдут двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, российские звезды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, а также чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков.

На полях матча также будут организованы дегустация отечественных продуктов питания от ведущих производителей, а также презентация косметической продукции Made in Russia.

Организаторы матча — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на этом сайте.