Звезды «Трудных подростков» раскрыли пол будущего ребенка

Звезды сериала «Трудные подростки», актеры Мила Ершова и Святослав Рогожин впервые станут родителями. Пара устроила камерное гендер-пати на берегу моря, где вместе с близкими распылили голубую краску. Актеры опубликовали трогательное видео в соцсетях, сообщает Super.ru.

Мила и Святослав познакомились еще во время учебы — они были однокурсниками. В 2019 году их узнала широкая публика после выхода сериала «Трудные подростки». А в 2024 году пара сыграла свадьбу.

В январе этого года 28-летняя Мила объявила о беременности, опубликовав фото с совместной фотосессии.

От пышной вечеринки молодожены отказались, пригласив только самых близких. Местом для гендер-пати они выбрали берег моря. Артисты признаются, что хотели сохранить интригу до последнего и порадовать семью.

В личном блоге Мила и Святослав опубликовали короткое видео, где запечатлен момент распыления краски и искренние эмоции присутствующих. Поклонники тут же засыпали пару поздравлениями. Многие отметили, что такой формат раскрытия пола — один из самых нежных и душевных.

