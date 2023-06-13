«Платить будем больше, получать меньше»: в Госдуме раскритиковали повышение страховых выплат пассажирам такси

Согласно инициативе, гражданам вместо 500 тысяч рублей будут выплачивать до 2 миллионов рублей. По словам Гусева, такие изменения лишь навредят пассажирам.

«Страховое покрытие для пассажиров станет меньше, а платить мы станем больше. Теперь пассажир застрахован на 2,5 миллиона. В случае ДТП 500 тысяч выплачивается по ОСАГО, еще 2 миллиона — агрегатором такси», — пояснил парламентарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутат считает, что это только повысит финансовую нагрузку на пассажиров, так как увеличение страховых выплат скажется на стоимости поездок. А сборы эти в целом излишни.

«Страховщики планируют собрать 1,5 миллиарда рублей, а выплачивать не более 350 миллионов. Соответственно, около миллиарда рублей — чистая прибыль, которая остается. А платить будем за это мы с вами. Более того, столько денег просто не нужно. Средняя выплата сейчас около 80 тысяч рублей», — отметил наш собеседник.

Гусев подчеркнул, что не планирует оставаться в стороне. Уже сегодня пройдет встреча с профсоюзами, таксопарками и агрегаторами. Будет происходить обсуждение дальнейших действий, а также разговор о том, что ждет отрасль в сентябре.

Ранее депутат Гусев рассказал и о других законах, которые будут регулировать рынок такси.