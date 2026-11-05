В Московской области подвели итоги работы по обеспечению безопасности детей за квартал

В Подмосковье подвели итоги работы по обеспечению безопасности детей за третий квартал 2026 года. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Андрей Ковтунов принял участие в соответствующем совещании.

С начала года на пожарах в регионе погибли 24 ребенка, еще 26 детей получили травмы. В большинстве случаев причинами возгораний были нарушение правил безопасности при использовании электроприборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в помещениях не были установлены дымовые извещатели. Помимо этого, дети оставались без присмотра. В 86% случаев семьи погибших не были в группе риска и не состояли на учете.

С 2018 года благодаря установке извещателей были спасены 184 человека, в том числе 85 детей. С начала этого года спасены 24 человека, включая 14 детей.

В летний период в области провели более 1,2 тыс. тренировок по эвакуации, свыше 1 тыс. тематических конкурсов и игровых программ, 360 мероприятий с демонстрацией спецтехники, порядка 3,7 тыс. инструктажей о правилах поведения на воде и 4,2 тыс. инструктажей по пожарной безопасности.

Также в сентябре в образовательных учреждениях Подмосковья провели «Месячник безопасности» и «Единый день тренировок». Помимо этого, в области разработали единые методические планы занятий с детьми и активно ведут профилактическую работу с родителями.

В завершение совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности детей в зимний период — в частности на льду водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.