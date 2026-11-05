В Подмосковье День народного единства отметили свыше 463 тыс. школьников и студентов
День народного единства отметили в школах и колледжах Московской области
Фото: [Навигаторы Детства Московской области]
День народного единства отметили в школах и колледжах Подмосковья. В мероприятиях приняли участие более 463 тыс. учащихся, сообщает Министерство образования Московской области.
Так, «Навигаторы детства» провели онлайн-мероприятие «Народная мудрость» и фестиваль «Народный календарь». Учащиеся рассказали о сказках и легендах, традициях и праздниках народов России.
Вместе с советниками директоров по воспитанию Нижегородской области была организована интеллектуальная игра на знание истории страны. Совместно с «Движением Первых» провели акцию «Россия — семья семей».
Помимо этого, состоялись фестиваль короткометражных фильмов «Сказания и легенды родного края», онлайн-флешмоб «#МЫРОССИЯ».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.