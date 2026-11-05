«Глубоко поражен»: исполнитель роли Флеры в фильме «Иди и смотри» Кравченко высказался о скандале с Кридом

Алексей Кравченко, исполнитель главной роли в фильме «Иди и смотри», отреагировал на скандал вокруг нового видеоролика Егора Крида, передает belarus.kp.ru.

Актер признался, что глубоко поражен ситуацией. По его словам, он не может понять, как можно глумиться над героем ленты о трагедии сожженных белорусских деревень.

«Исполнитель может не знать в силу своего возраста, в силу своей какой-то жизни... не с этой планеты, видимо. Но есть основатель, есть тот человек, кому пришла в голову столь странная мысль сделать фотоколлаж с главным героем фильма — Флерой. Облепить лицо татуировками...», — сказал Кравченко.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) в клипе на песню «Милый ублюдок» появился в одежде с искаженным изображением афиши фильма. Главный герой Флера был изображен с татуировками и проколами. Такая трактовка возмутила многих зрителей. Кравченко отметил, что разделяет их чувства.

Артист считает, что должны существовать организации, которые отслеживают подобные вопиющие факты. Также он призвал родителей воспитывать детей «не полуфабрикатами».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проверят Егора Крида на реабилитацию нацизма.