17-летний юноша держал мать за руки, пока друг наносил удары ножом: названы причины нападения на женщину в Пушкине

В Пушкине подросток и его друг напали на мать

Безопасность

В Пушкине 17-летний юноша вместе с другом напал на свою мать. По версии следствия, причиной стал запрет гулять по ночам. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По данным канала, молодой человек жаловался приятелю на мать: он утверждал, что она его оскорбляет и не разрешает гулять допоздна. 3 ноября он привел друга в квартиру на Колпинском шоссе. Вдвоем они дождались возвращения женщины. Когда она вошла, друг повалил ее на пол и нанес не менее 11 ударов острым предметом. Сам подросток в это время держал мать за руки и ноги.

После нападения молодые люди выбросили женщину из окна второго этажа. Пострадавшую госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

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