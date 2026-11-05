Судебные приставы Подмосковья с начала года взыскали более ₽114 млн задолженности по страховым взносам

Судебные приставы Подмосковья с начала 2026 года взыскали более ₽114 млн задолженности по страховым взносам. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

К примеру, одна из транспортных компаний региона задолжала около ₽3 млн обязательных платежей. Исполнительный документ поступил в Домодедовское городское отделение ГУФССП России по Московской области. Пристав возбудил исполнительное производство и сообщил руководству компании о необходимости погасить долг.

На банковских счетах организации арестовали денежные средства. Также с компании взыскали исполнительский сбор в размере ₽469 тыс. и запретили регистрационные действия в отношении 73 автобусов, принадлежащих должнику. Только после этого задолженность была погашена.