В Московской области 30 женщин смогли родить после трансплантации почки в МОНИКИ
Тридцать женщин смогли стать матерями после пересадки почки в МОНИКИ
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье 30 женщин смогли родить детей после трансплантации почки в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Трансплантация почки — это не просто операция, которая спасает жизнь, но и возможность вернуться к привычной жизни, строить планы на будущее, создавать семью. Особенно ценно, когда после такого сложного лечения женщины могут испытать радость материнства», - отметил он.
Забелин добавил, что в регионе активно развивается трансплантологическая помощь. В МОНИКИ уже успешно проводят операции по пересадке сердца, печени, почки и роговицы. В 2025 году там открыли и собственный глазной банк.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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