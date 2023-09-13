«Работа должна вознаграждаться»: депутаты Госдумы придумали, как поощрить особенно патриотичных выпускников

Дополнительные баллы к ЕГЭ — то, что может значительно увеличить шансы на поступление в вуз. Однако положены они далеко не всем. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов предложил поощрять особенно патриотичных детей.

Парламентарий отметил, что сейчас дополнительные баллы полагаются абитуриентам, которые отличились в спорте, учебе, волонтерстве.

«Но участникам молодежно-патриотических движений, курируемых лично президентом России, имею в виду «Движение Первых», дополнительные баллы не даются», — посетовал депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Колунов подчеркнул, что ребята из «Движения Первых» — двигатели патриотизма среди молодежи.

«Ребята продвигают традиционные ценности, поддерживают культуру и историю нашей страны в молодежной среде. Занимаются важным, большим делом. Мы выступаем за справедливую оценку труда членов «Движения Первых» и считаем, что их необходимо наделить дополнительными баллами при поступлении в вузы РФ. Молодежь — наше будущее, и мы должны ее поддерживать», — заявил депутат.

Письмо с таким предложением на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, а также на имя главы Росмолодежи Ксении Разуваевой уже готовится и будет направлено им в ближайшее время.

Аналогичное мнение высказал депутат Госдумы Илья Вольфсон. По его словам, одна из главных задач государства — снова сделать традиционные нравственные ценности, отечественные историю и культуру привлекательными для молодежи.

«Мы все с надеждой смотрим на то, как развивается «Движение первых», это наши новые пионеры. Они занимаются перспективными проектами. На мой взгляд, их работу нужно поддержать — мы только выиграем, если движение станет массовым. А любая работа, особенно такая важная, должна вознаграждаться», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что подмосковные школьники и студенты смогут проверить знания на Национальной технологической олимпиаде.