«Рассматривать как ЧП»: Милонов придумал, как бороться с прогулами в школах

Родители не должны стыдиться обращаться к школе за помощью, если они не могут в должной мере выполнять свои обязанности и водить ребенка на занятия. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий также уточнил, что в сфере образования необходимо поменять отношение к детским прогулам.

«Нужно, чтобы родители подписывали соответствующее обязательство, чтобы они чувствовали свою ответственность за то, чтобы ребенок был в школе. Каждый прогул должен рассматриваться как ЧП. Надо вызывать родителей в школу, более жестко контролировать и исключить ситуации, когда ребенок неделю не ходит в школу, родители об этом не знают, а школа — не реагирует», — рассказал Милонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эту систему, по словам депутата, нужно наладить достаточно четко.

«Не пришел в школу — сразу звонок родителям, чтобы узнать, почему не пришел. Обязательно — справка. И в принципе, чтобы родители знали, что довести ребенка до школы или проконтролировать, чтобы он дошел — это их обязанность», — уточнил Виталий Валентинович.

В то же время, отметил депутат, бывают ситуации, когда родители не имеют возможности водить детей на занятия. Например, если семья неполная, и мама заболела, нужно сделать так, чтобы ей было не стыдно обратиться за помощью в школу.

«Школа — не цензор, а партнер родителей в воспитании. Не надо спихивать с себя обязанность по участию в воспитании ребенка. И если школьник на уроки не ходит из-за того, что мама его не может отвести или папа уехал куда-то по делам и так далее, значит школа должна договориться с кем-то из рядом живущих родителей, чтобы ребенка забрали в школу. Должна быть система взаимопомощи», — уточнил Милонов.

Помощь нужно оказывать и тем родителям, которые по какой-то причине не справляются с воспитанием.

«Иногда бывает так, что ребенок сидит в социальных сетях, слушает всякого Моргенштерна*, в школу перестает ходить, а школа говорит: «Не, воспитание — это дома». А дома, может быть, родители работают по 12 часов, чтобы накормить, одеть, обуть. Или у самих ума не хватает. Они, может, тоже воспитаны в 90-е, где ценности не прививались. Школа и семья должны быть партнерами в воспитании», — подытожил парламентарий.

Ранее российский педагог назвала главные плюсы и минусы разных школ.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов