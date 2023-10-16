«Творчество сомнительного качества»: в Госдуме поддержали бойкот концертов Дианы Арбениной

Диана Арбенина, отличившаяся высказываниями в поддержку Украины и против СВО, продолжает спокойно гастролировать по России. В этот раз ее концерт должен состояться в Новосибирске, чему местные жители не рады — они требуют отменить мероприятие.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал ситуацию со скандальной певицей. По его словам, необходимые законы уже есть, осталось только, чтобы профильные органы обратили внимание на деятельность артистки.

«Как представитель законодательного органа могу сказать, что есть комплекс норм, подсудность каких-либо действий, дискредитирующих СВО или армию, поддерживающих терроризм и так далее. Если действия Дианы Арбениной подпадают под это, то власти города могут отменить концерт. Но это больше вопрос прокуратуры и СК», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время депутат считает, что «наказать» исполнительницу способны и простые россияне.

«С точки зрения гражданина хочу сказать, что позиция жителей Новосибирска правильна. Вопросы есть к людям, которые готовы платить деньги за творчество певицы. Сомнительного, кстати, качества. Вопрос к обществу — если человек выступает против твоей страны, а ты идешь и даешь ему деньги, нормально ли это? На эти средства она и продолжает устраивать концерты, и может даже поддерживать материально враждебные действия против России», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Диана Арбенина заявляла о намерении выступить в странах СНГ после отмены концертов в России.