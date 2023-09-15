Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Ленинском городском округе

Жители подмосковного Ленинского городского округа могут стать участникам традиционной акции, которую проводят каждый год, «Наш лес. Посади свое дерево» с 16 по 30 сентября.

Региональная акция проходит по Всероссийской программе «Сохраним лес». В Ленинском городском округе можно принять участие более чем на десяти различных площадках.

В этому году только на старте акции 16 сентября планируется посадить более семи сотен саженцев разных растений. Главная площадка акции расположится в городе Видное на Советской улице около дома №24. Всех участников обеспечат всем необходимым инвентарем для посадки деревьев, в том числе и самими саженцами.

Адреса всех площадок Ленинского городского округа, где будет проходить акция, можно узнать на сайте администрации.

«Акция продлится до 30 сентября. Всего за это время панируется высадить порядка 3 тысяч растений», - отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

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