Экономия на ЖКХ: в Госдуме дали советы по выживанию при росте тарифов

Очередная инициатива «сверху» вновь вызвала недоумение у обычных граждан — на этот раз речь о способах экономии на коммунальных услугах. Депутат Госдумы предложила россиянам простой рецепт: не возмущаться ростом тарифов, а попросту меньше пользоваться благами цивилизации. Выдергивать вилки из розеток, ставить датчики движения, не держать холодильник возле батареи и закрывать кран во время чистки зубов. Набор советов, который иначе как «выживание для чайников» и не назовешь, мгновенно разошелся по соцсетям и вызвал волну иронии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Суть предложенной стратегии сводится к тому, что ответственность за растущие счета перекладывается на самого потребителя. Логика проста: если платишь много — значит, недостаточно старательно экономишь. Телевизор в режиме ожидания превращается в ночного грабителя, лишняя минута под душем — в расточительство, а размышления посреди комнаты с включенным светом — почти в финансовое преступление. При этом в советах нет ни слова о том, почему тарифы растут, кто контролирует монополии, насколько прозрачны расчеты и вкладываются ли средства в модернизацию инфраструктуры. Вопросы, которые действительно волнуют людей, остались за скобками.

Последствия такого подхода предсказуемы. С одной стороны, никто не спорит: экономить разумно, и базовые правила вроде выключения воды или света действительно помогают снизить счета. Но когда эти прописные истины подаются как государственная стратегия борьбы с ростом тарифов, возникает обратный эффект — раздражение и ощущение, что власть уходит от решения системных проблем. Гражданин остается один на один с растущими платежами, а ему вместо структурных реформ предлагают квест «выживи на минималках». Это подрывает доверие и превращает диалог общества и власти в фарс.

Ранее эксперт Федорук заявил, что ночное использование техники снижает плату за свет вдвое.