Белая лазоревка начала готовиться к зиме в Подмосковье

Белая лазоревка начала готовиться к зимнему периоду в лесах Подмосковья, рассказали в Минэкологии региона. В ведомстве отметили, что эта птица занесена в Красные книги России и области.

«Осенью в лесу жизнь птиц резко меняется, в это время белые лазоревки готовятся к зимнему периоду и активно отъедаются перед приходом заморозков», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В теплое время года эти птицы питаются насекомыми. С наступлением холодом они вынуждены перейти на растительный рацион и кормятся ягодами облепихи, семенами ели или березы. Помимо этого, белые лазоревки способны расщеплять клювом жесткие травяные стебли, чтобы достать спрятавшихся в них букашек.

В министерстве добавили, что пищи для птиц сейчас достаточно, и помогать им в подготовке к зиме не стоит.