Более 55 процентов составляет готовность работ по рекультивации полигона ТКО «Шатурский»
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
В настоящий момент на территории городского округа Шатура ведутся работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Отмечается, что подрядной организацией ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» под контролем ведомства уже выполнен ряд работ, направленных на снижение негативного воздействия от объекта накопленного вреда на окружающую среду.
«По нашим расчетам рекультивация данного объекта негативного вреда улучшит качество жизни 38,2 тысяч человек. Поэтому нашей основной задачей является завершить все работы на данном объекте в срок, в чем нет никаких сомнений», — заключил глава ведомства Тихон Фирсов.
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