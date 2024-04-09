Более 55 процентов составляет готовность работ по рекультивации полигона ТКО «Шатурский»

«По нашим расчетам рекультивация данного объекта негативного вреда улучшит качество жизни 38,2 тысяч человек. Поэтому нашей основной задачей является завершить все работы на данном объекте в срок, в чем нет никаких сомнений», — заключил глава ведомства Тихон Фирсов.