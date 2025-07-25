Более 70% мусоровозного парка страны отправляет данные ГЛОНАСС в единую систему контроля отходов

Как стало известно на встрече, посвященной организации управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в координационном центре правительства РФ, 73,9% мусороуборочной техники по всей России уже транслируют информацию о своем местонахождении в федеральную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

«Во ФГИС УТКО зарегистрировано 25 052 единицы техники, используемой для вывоза отходов. Из этого числа 18 505 мусоровозов, что составляет 73,9% от общего количества, обеспечивают передачу сведений о передвижении. Благодаря объединению данных ГЛОНАСС в единой системе, есть возможность отслеживать пути следования спецтехники, контролировать их соблюдение и выявлять факты несанкционированного выброса отходов», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В то же время 6 547 транспортных средств, что составляет 26,1%, все еще не подключены к системе передачи данных ГЛОНАСС.

В пресс-службе ППК РЭО уточнили, что 67 регионов России находятся в «зеленой зоне», обеспечивая передачу данных с более чем половины мусоровозов. Еще шесть субъектов отнесены к «желтой зоне» (от 20% до 50% передачи данных). В «красной зоне» числятся Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ивановская область и Чукотский автономный округ, где уровень передачи данных не превышает 20%.

Подготовкой отчетов о трансляции данных с мусоровозов занимаются эксперты Российского экологического оператора.