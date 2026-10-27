Рынок аренды разворачивается в пользу арендаторов: эксперты фиксируют рост предложения на 17–29%

После нескольких лет острого дефицита рынок съемного жилья начал меняться в пользу арендаторов. Завершился период повышенного спроса, который обычно формируют в августе-сентябре студенты, вернувшиеся из отпусков жильцы и приезжие специалисты, стартующие в деловом сезоне, сообщил rosbalt.ru.

Согласно данным аналитических агентств, к октябрю 2026 года количество актуальных объявлений о сдаче квартир в крупнейших мегаполисах выросло на 17-29% за год. В Московской и Ленинградской областях предложение увеличилось почти вдвое.

Этому поспособствовали два главных фактора. Как отметил в комментарии «Росбалту» эксперт по недвижимости Виктор Галкин, на рынок по-прежнему продолжают выходить тысячи «инвестиционных» квартир в недавно сданных жилых комплексах. Их приобретали на стадии котлована в период ипотечного бума прошлых лет.

В то же время, по словам специалиста, вход в семейную ипотеку сузился, а высокая ключевая ставка делает неподъемными жилищные займы под рыночные проценты.

«На этом фоне собственники, которые не нашли покупателей на свои квартиры, переводят их в сегмент аренды, чтобы покрывать расходы на ЖКХ и получать хоть какой-то доход», — поясняет эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве на Остоженке продают квартиру площадью 781 квадратный метр за ₽7 млрд.