От бронежилета до рыцарей: шоу Егора Крида собрало полный зал на «VOLGA Арене»

В понедельник, 26 октября, «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде приняла концерт Егора Крида (12+). Для арены это стало первым масштабным событием, не имеющим отношения к спорту. Зал оказался заполнен целиком, хотя всего две недели назад свободных мест было предостаточно, сообщил newsnn.ru. Фанаты, посетившие мероприятие, выкладывают в соцсетях фото и видео, позволяющие оценить атмосферу вечера.

По информации издания, артист подготовил для публики эффектное зрелище. На сцену он вышел в кожаных брюках, футболке и бронежилете. Вместе с ним выступали танцоры, облаченные в доспехи рыцарей и вооруженные щитами. Пространство сцены заполняли клубы густого дыма, а в нужные моменты вспыхивало пламя.

Помимо визуальных эффектов, Крид порадовал поклонников главными хитами. Записи выступления быстро разлетелись по социальным сетям.

Любопытная деталь: за две недели до шоу больше всего нераспроданных билетов оставалось на танцполе, где стояли самые доступные цены. Из более чем 20 пропусков в VIP-зону по цене от ₽17 до ₽19 тыс. на тот момент купили только три.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев признался, что после концертов долго не может уснуть.