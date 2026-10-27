Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Детройтом»

Форвард «Эдмонтона» Подколзин забросил восьмую шайбу в сезоне

Культура и спорт

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» одолели «Эдмонтон Ойлерз» (4:3). «Нефтяники» трижды выходили вперед, но гости каждый раз сравнивали счет, а затем оказались удачливее в серии буллитов.

Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин открыл счет, удачно подставившись под прострел Леона Драйзайтля. Для нападающего это уже восьмая шайба в сезоне, он входит в десятку лучших снайперов чемпионата. Возглавляет этот список нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (13 голов), вторую строчку занимает Драйзайтль (12).

Всего у Подколзина в 12 матчах сезона 13 (8+5) очков, россиянин идет потенциально на лучший результат в карьере. В минувшем чемпионате на его счету было 37 (19+18) очков в 82 матчах.

Ранее нападающий «Калгари» Матвей Гридин оформил первый дубль в карьере в НХЛ.

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