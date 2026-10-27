«Подальше от снега и холодов»: названы страны, которые россияне выбирают для празднования Нового года

На новогодние праздники жители Нижегородской области чаще всего бронируют поездки в Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Такими наблюдениями поделились руководители местных турагентств, сообщил newsnn.ru.

Евгений Пронин, возглавляющий агентство «Москва-тур НН», пояснил: в числе лидеров на Новый год оказались теплые страны. Путешественники стремятся провести праздники вдали от морозов и сугробов. Кроме того, нижегородцы не горят желанием тратить время на готовку и хлопоты — им по душе формат «все включено».

«Абсолютный топ бронирований у нас — это Египет. Во-первых, там хороший сервис, во-вторых, это единственный зимний курорт, в который можно улететь прямо из Нижнего Новгорода. Соответствующие рейсы в аэропорту им. Чкалова появятся уже в ноябре. В среднем такая поездка обходится зимой примерно в 65 тысяч рублей на человека. Такие цены сохраняются вплоть до конца декабря, а потом отдых дорожает в два раза», — отметил собеседник NewsNN.

По данным эксперта, на втором месте по востребованности находятся Эмираты.

«В Дубае сейчас спокойно, хорошая погода, теплое море. Можно найти как бюджетный, так и абсолютно роскошный вариант отдыха. Вылет туда, как правило из Москвы», — добавила глава турагентства «Роза Ветров НН» Мария Свиридова.

Согласно информации Пронина, недельная поездка на двоих в начале зимы обойдется как минимум в ₽200 тыс. Ближе к Новому году цены вырастают до ₽400-600 тыс. Снизить расходы поможет выбор отеля не на первой линии или отказ от пакета «все включено».

Еще два направления, которые привлекают нижегородцев, — Таиланд и Мальдивы. Отдых в Таиланде обойдется примерно в ₽160 тыс. на человека за неделю, на Мальдивах — от ₽200 тыс. При этом стоит учитывать: в декабре в Таиланде наблюдается пик сезона, поэтому номера в отелях расхватывают стремительно.

«Если у вас нет мечты услышать куранты на берегу моря, рекомендую все-таки лететь куда-то до 28 декабря. И сам Новый год отмечать дома, в России. Так уж повелось, что после 28 числа и в январские выходные пляжный отдых влетает россиянам в копеечку — цены самые высокие в году», — подытожил Пронин.

Ранее сообщалось, что раннее бронирование поможет сэкономить до 30% на отдыхе за границей.