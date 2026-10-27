Гурцкая высказался после увольнения тренера «Рубина» Артиги

Тимур Гурцкая назвал авантюрой увольнение тренера «Рубина» Артиги

Культура и спорт

Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая высказался об увольнении Франка Артиги из «Рубина». Испанский специалист был отправлен в отставку после поражения в 12-м туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:2).

«Рубин» в последний раз побеждал в официальных матчах 30 августа, обыграв в РПЛ махачкалинское «Динамо» (3:1). Команда занимает 11-е место в чемпионате с 12 очками.

По мнению Гурцкая, «Рубин» ввязался в авантюру. Уволив Артигу, казанский клуб рассчитывал на то, что новым главным тренером станет Ильдар Ахметзянов из «Оренбурга», но тот остается работать в уральском клубе. К ближайшему матчу «Рубин» будет готовить Олег Кузьмин, работающий в Казани с 2019 года.

«Я не ищу правых или виноватых, потому что «Рубин» делает в совокупности очень много ошибочных решений. Поэтому при таких бабках такой результат — они идут внизу турнирной таблицы в нашем чемпионате, где, как минимум, должны быть шестыми», — сказал Гурцкая.

Ранее российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов во второй раз в сезоне сыграл на ноль.

Читайте также

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Капитан «Металлурга» рассказал, как живет команда после отстранения тренера Разина

Капитан «Металлурга» рассказал, как живет команда после отстранения тренера Разина

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

«Мои искренние поздравления герою»: Маирко сделала заявление после проигрыша в суде

«Она сейчас точно номер один»: Иоланда Чен предрекла олимпийское золото для Трусовой

«Она сейчас точно номер один»: Иоланда Чен предрекла олимпийское золото для Трусовой

«Первые 15 минут были ужасными»: Артиге пришлось извиняться после разгрома от «Оренбурга»

«Первые 15 минут были ужасными»: Артиге пришлось извиняться после разгрома от «Оренбурга»

Трусова рассказала о восстановлении прыжков после рождения ребенка

Трусова рассказала о восстановлении прыжков после рождения ребенка

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала смелые снимки в шубе

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала смелые снимки в шубе

Стало известно, почему 45-летняя Жизель Бюндхен не появилась на показе Victoria’s Secret

Стало известно, почему 45-летняя Жизель Бюндхен не появилась на показе Victoria’s Secret

Стилист Зендеи назвал ее одной из самых красивых невест после свадьбы с Холландом

Стилист Зендеи назвал ее одной из самых красивых невест после свадьбы с Холландом

Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме

Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме

Добавьте mosregtoday.ru в избранное