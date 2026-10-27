Гурцкая высказался после увольнения тренера «Рубина» Артиги
Тимур Гурцкая назвал авантюрой увольнение тренера «Рубина» Артиги
Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая высказался об увольнении Франка Артиги из «Рубина». Испанский специалист был отправлен в отставку после поражения в 12-м туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:2).
«Рубин» в последний раз побеждал в официальных матчах 30 августа, обыграв в РПЛ махачкалинское «Динамо» (3:1). Команда занимает 11-е место в чемпионате с 12 очками.
По мнению Гурцкая, «Рубин» ввязался в авантюру. Уволив Артигу, казанский клуб рассчитывал на то, что новым главным тренером станет Ильдар Ахметзянов из «Оренбурга», но тот остается работать в уральском клубе. К ближайшему матчу «Рубин» будет готовить Олег Кузьмин, работающий в Казани с 2019 года.
«Я не ищу правых или виноватых, потому что «Рубин» делает в совокупности очень много ошибочных решений. Поэтому при таких бабках такой результат — они идут внизу турнирной таблицы в нашем чемпионате, где, как минимум, должны быть шестыми», — сказал Гурцкая.
Ранее российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов во второй раз в сезоне сыграл на ноль.