Гурцкая высказался после увольнения тренера «Рубина» Артиги

Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая высказался об увольнении Франка Артиги из «Рубина». Испанский специалист был отправлен в отставку после поражения в 12-м туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:2).

«Рубин» в последний раз побеждал в официальных матчах 30 августа, обыграв в РПЛ махачкалинское «Динамо» (3:1). Команда занимает 11-е место в чемпионате с 12 очками.

По мнению Гурцкая, «Рубин» ввязался в авантюру. Уволив Артигу, казанский клуб рассчитывал на то, что новым главным тренером станет Ильдар Ахметзянов из «Оренбурга», но тот остается работать в уральском клубе. К ближайшему матчу «Рубин» будет готовить Олег Кузьмин, работающий в Казани с 2019 года.

«Я не ищу правых или виноватых, потому что «Рубин» делает в совокупности очень много ошибочных решений. Поэтому при таких бабках такой результат — они идут внизу турнирной таблицы в нашем чемпионате, где, как минимум, должны быть шестыми», — сказал Гурцкая.

Ранее российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов во второй раз в сезоне сыграл на ноль.