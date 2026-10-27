Люди обнимались и плакали: россиянка рассказала об атмосфере в Белграде в вечер выборов

Досрочные парламентские выборы в Сербии, состоявшиеся 25 октября, ознаменовались рекордной явкой избирателей. Партия действующего президента Александра Вучича, находившегося у власти более десяти лет, потерпела поражение. О том, как прошел вечер в день выборов, рассказала красноярка, переехавшая в Белград, сообщила prmira.ru.

Согласно предварительным данным, оппозиционное движение «Студенческий список» заручилось поддержкой более половины проголосовавших. По данным СМИ, Вучич признал результат. После этого на улицы Белграда вышли десятки тысяч человек — они праздновали успех оппозиции и поражение бывшего президента.

По словам красноярки, горожане массово выходили на улицы, чтобы порадоваться и повеселиться. Россиянка описала атмосферу так: звучали клаксоны, взлетали фейерверки, мелькали флаги, слышались крики. Серьезных инцидентов с насилием и погромами не зафиксировано. По ее наблюдениям, люди обнимались, плакали, водили коло — традиционный народный танец — и искренне радовались, громко, по-сербски.

«Около 22:00, после пресс-конференции, на которой Вучич признал поражение, город сразу загудел. Моментально. Очень много людей вышли во дворы, на улицу, пошли на площадь — праздновать», — рассказала «Проспекту Мира» красноярка, которая переехала в Белград.

Собеседница издания отметила, что танцы разворачивались прямо на проезжей части. Автомобилисты либо останавливались, либо присоединялись к гуляниям. Никакой агрессии, по ее мнению, не было — царило ощущение всеобщего праздника. Шум не стихал примерно до четырех утра.

«И так было во многих городах, судя по соцсетям: Нови-Саде, Нише, Крушеваце и т. д.», — отметила собеседница «Проспекта Мира».

По данным издания, без происшествий не обошлось: в социальных сетях появились кадры, на которых активисты нападают на сотрудников силовых структур.

Утром 26 октября, по словам красноярки, основные магистрали и площади были свободны. Горожане вышли на уборку.

Ранее сообщалось, что в Белграде толпа митингующих разгромила редакцию телеканала и напала на главреда.