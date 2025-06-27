Более 700 предприятий, работающих с отходами, оборудовали системы взвешивания мусоровозов

С начала года количество объектов, занимающихся обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и использующих весовой контроль, увеличилось почти в три раза. Об этом было объявлено на совещании по организации работы с ТКО, организованном Координационным центром Правительства РФ под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Заместитель министра Денис Буцаев выступил с основным докладом.

«В настоящее время 715 объектов передают данные о взвешивании во ФГИС УТКО, тогда как в начале года их было всего 263. Я призываю все регионы уделить особое внимание этому вопросу и в кратчайшие сроки обеспечить предоставление необходимых данных, особенно в регионах из "красной зоны". Данные должны быть загружены в систему до 1 июля текущего года», — подчеркнул Денис Буцаев.

Весовой контроль подразумевает измерение массы мусоровозов на специальных весах, установленных на объектах, что позволяет точно фиксировать вес поступивших отходов. Эти данные затем передаются в централизованную систему для мониторинга и выявления нарушений, таких как несанкционированный выброс отходов.

На данный момент в системе зарегистрировано 1272 действующих объекта, занимающихся обращением с ТКО, на территории России. Следовательно, 56% объектов от общего числа настроили передачу данных с пунктов весового контроля. С начала года к системе передачи данных во ФГИС подключились 452 объекта.

Стоит отметить, что только 15 регионов обеспечили полную передачу данных весового контроля во ФГИС УТКО: Амурская, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Тюменская области, Республики Адыгея, Бурятия, Северная Осетия — Алания, Хакасия, Крым и город Севастополь. В «зеленой зоне» с показателями выше 50% находится 53 региона.

В четырех регионах Российской Федерации передача данных с объектов инфраструктуры остается не налаженной.