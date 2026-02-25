Более 96 млн жителей РФ вовлечены в систему раздельного накопления отходов

Согласно информации, предоставленной Российским экологическим оператором, на сегодняшний день возможностью сортировать бытовые отходы пользуются 96,1 млн граждан, или 63,67% жителей страны. Такие показатели были достигнуты по итогам минувшего года.

Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в 146 крупнейших городских округах с численностью свыше 100 тысяч человек каждый. Общее число предназначенных для этого спецконтейнеров перевалило за отметку в 258 тысяч единиц.

В части используемых схем работы: в 18 субъектах РФ организован сбор по отдельным видам отходов. Система с двумя контейнерами (для вторичного сырья и смешанного мусора) действует в 43 регионах. Комплексная модель, сочетающая оба принципа, применяется ещё в 13 субъектах Федерации.