«Скиньтесь на ремонт»: жильцов дома бросили с дырой в стене один на один с бедой

На улице Воскресенской стоит дом, построенный в 1917 году. За век он выдохся, стена здания рухнула, зияет огромная дыра, вот-вот обвалится дальше. Жильцы — пенсионеры. Их просьбы о помощи услышали, но ответ обескуражил. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Дом — объект культурного наследия, снести нельзя. Признать аварийным — сложно. Выход один: жильцы одной из трех квартир (той, что официально признана непригодной) может переехать. Остальным двум предложили решать проблему самостоятельно. А именно — оплатить экспертизу за 350 тысяч рублей, а затем за свой счет реконструировать памятник архитектуры в центре города.

Никаких программ расселения, никакой помощи от города. Люди, которые и так едва сводят концы с концами, должны выложить полмиллиона (как минимум) только на обследование, не говоря уже о строительстве.

