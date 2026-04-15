Смартфоны по цене золота: ближневосточный кризис взвинтит цены на ряд товаров в России

Цены на импортные смартфоны и компьютеры в России готовятся к новому скачку. Как рассказали эксперты URA.RU , причин сразу две: последствия ближневосточного кризиса и введение технологического сбора на импортную электронику с 1 сентября. Под угрозой подорожания также оказались некоторые продукты из-за границы — в первую очередь пшеница и рис.

Основными драйверами роста цен, по оценке аналитиков, выступают нестабильность на Ближнем Востоке и введение нового технологического сбора с 1 сентября 2026 года. По прогнозам аналитиков, стоимость привычных гаджетов может увеличиться в полтора, а в некоторых случаях и в два раза, в то время как продовольственный сектор столкнется с косвенным влиянием энергетического кризиса.

Наиболее ощутимый удар придется на рынок электроники. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что при средневзвешенном сценарии импортная техника подорожает на 40–50% уже к концу текущего года. При этом рост цен будет напрямую зависеть от мощности и характеристик устройств. В частности, для сегмента смартфонов и компьютеров с большим объемом оперативной памяти прогнозируется двукратное удорожание. Ключевым фактором здесь выступает ситуация на Ближнем Востоке: конфликт провоцирует рост стоимости электроэнергии, что неизбежно тянет за собой себестоимость производства по всему миру.

Дополнительным финансовым бременем станет технологический сбор, запуск которого намечен на осень. Согласно предварительным данным, под действие нового закона попадет широкий перечень товаров:

Ноутбуки и персональные компьютеры;

Смартфоны и мобильные устройства;

Светотехнические изделия;

Электронные компоненты и модули (на последующих этапах внедрения).

Размер сбора официально не утвержден, однако эксперты ориентируются на сумму до 5 тысяч рублей за единицу продукции. По мнению специалистов, это добавит к розничной цене еще 2,5–5%.

При этом бизнес столкнется не только с прямыми выплатами, но и с операционными издержками. Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод подчеркивает, что усложнение бухучета и выстраивание новых логистических схем обходятся компаниям дороже, чем само повышение налоговой нагрузки.

Интересно, что логистические проблемы Ближнего Востока практически не затрагивают прямые поставки техники или автомобилей из Китая, однако они бьют по сельскому хозяйству. Как пояснил председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов, из-за роста цен на природный газ дорожают удобрения. Это может привести к снижению урожайности в странах Южной Азии и Африки, что к лету или осени спровоцирует дефицит и рост цен на следующие позиции:

Пшеница и продукты переработки зерна;

Рис;

Сезонные овощи и фрукты.

В сложившейся ситуации потребителям советуют не откладывать крупные покупки на осень. Ожидается, что всплеск спроса на электронику произойдет до начала июня, пока не начался сезон отпусков. После введения сбора в сентябре интерес к покупкам может упасть, однако рассчитывать на скидки от ритейлеров не стоит. В условиях отсутствия внутренней конкуренции и доминирования китайских производителей на рынке импорта, игроки вряд ли станут демпинговать, чтобы привлечь покупателей.

Что касается автомобильного рынка, то повышение утильсбора пока остается вопросом отдаленной перспективы, так как текущие цены уже достигли своего психологического предела.

Но есть и более положительные новости для россиян: кризис на Ближнем Востоке обрушил цены на ряд заграничных туров.