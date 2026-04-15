«Бокал будет пуст»: заморозки уничтожили 40% почек винограда в Шампани — сильнейший удар за 23 года

Апрельские заморозки уничтожили 40 процентов почек на виноградниках Шампани. Это сильнейший урон для региона за последние 23 года. Хуже было только в далеком 2003-м — тогда потеряли 45 процентов. Об этом сообщает Le Figaro.

Синоптики предупреждали о холодах, но природа нанесла удар с другой стороны. Почки распустились почти на три недели раньше обычного срока. Заморозки пришлись на самый уязвимый момент. Теперь каждый второй росток может не дать урожая. Эксперты Межпрофессионального комитета вин Шампани (CIVC) не спешат с прогнозами. Окончательные потери станут ясны позже — многое зависит от погоды вплоть до сбора винограда.

Для французских виноделов это уже не первый удар. В Международной организации винограда и вина (OIV) фиксируют устойчивое снижение производства с 2023 года. Чередующиеся засухи, ливни и заморозки превращают виноделие в лотерею. Теперь очередь дошла до самого престижного региона

