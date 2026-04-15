«Пальмовая юбка» весом в сотни килограммов: рабочего насмерть придавило сухими листьями

57-летний арборист Флавио Сесмас Майя погиб во время обрезки пальмы. Причиной смерти стало не падение с высоты, а обрушение сухих листьев. Об этом сообщает People.

Когда пальма отмирает, ее листья не сразу падают на землю. Они свисают со ствола, намертво застревая. Сверху на них ложатся новые сухие листья, образуя так называемую «пальмовую юбку». Вес этой конструкции может достигать сотен килограммов. Если «юбка» срывается, она способна насмерть придавить любого, кто окажется под деревом.

12 апреля Майя работал с подъемника. Он допустил роковую ошибку — полез под крону, туда, где висела многолетняя сухая листва. Его действия спровоцировали обвал. Тяжелая масса рухнула прямо на него. Прибывшие спасатели спустили мужчину вниз, но помочь уже не могли.

Владелец компании Картер Аллен позже объяснил: с пальмами нужно работать только с внешней стороны, никогда не залезая под «юбку». Элементарное правило, которое стоило Майе жизни.

