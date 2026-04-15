«Не ешьте это на ночь»: нутрициолог назвала продукты, которые крадут сон и вызывают бессонницу

Нутрициолог Алина Галкина раскрыла список продуктов, которые, если употреблять их вечером, гарантированно испортят вам ночь. И первым в этом антирейтинге оказался не фастфуд, а любимый многими чай с шоколадом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Все дело в кофеине. Он содержится не только в кофе, но и в черном и зеленом чае, какао, шоколаде и энергетиках. Кофеин бодрит нервную систему и может сохранять свой эффект до восьми часов. Выпили чашку чая после шести — и готовьтесь до полуночи вертеться под одеялом. Сладкоежки тоже в группе риска: сахар и быстрые углеводы вызывают скачки глюкозы. Резкие перепады сахара будят организм среди ночи, провоцируя тревогу и бессонницу.

Жирная и тяжелая пища на ужин заставляет желудок работать на износ, вместо того чтобы дать телу отдохнуть. Острые блюда и алкоголь тоже в черном списке. Кажется, что вино расслабляет, но на деле оно нарушает фазы глубокого сна, делая отдых поверхностным и невосстанавливающим.

Галкина советует ужинать легко и за 2–3 часа до сна. Никаких стейков, пиццы и десертов. Лучше — овощи, нежирное мясо или рыба, кисломолочка.

