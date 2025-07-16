Более сорока субъектов РФ приступили к переходу на электронный формат территориальных схем обращения с отходами

После вступления в силу постановления правительства № 775, регулирующего разработку территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 46 регионов России начали внедрение электронного формата этих схем с начала 2025 года. Эти терсхемы определяют порядок действий с отходами на всех этапах, включая сбор, транспортировку, переработку, утилизацию и захоронение. Теперь регионы обязаны формировать и обновлять эти схемы преимущественно в цифровом виде, используя собственные информационные системы или федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).

По словам Ирины Тарасовой, возглавляющей ППК РЭО, организация занимается экспертизой терсхем, оценивая достаточность мощностей для размещения и переработки отходов, обоснованность планируемых показателей и соответствие федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». Новые правила направлены на повышение прозрачности системы, улучшение качества экспертизы и упрощение процесса подготовки терсхем. Унификация данных позволит проводить более обоснованные сравнения и принимать взвешенные решения.

Среди регионов, начавших работу по новым правилам, значатся: Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская области, Пермский край, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Крым.

В соответствии с обновленными требованиями, каждая схема должна состоять из текстовой и электронной частей. Текстовая часть содержит ключевую информацию об обращении с отходами в регионе, включая объемы образования, направления вывоза, используемые и планируемые объекты. Электронная модель представляет собой цифровое отображение всей этой информации, которое может вестись непосредственно в федеральной системе учета отходов.

Утвержден единый стандарт представления информации в схемах, что позволит унифицировать их внешний вид и упростить сравнение и анализ при проверках, расчетах тарифов и планировании новых объектов.

Изменения затронули и процедуру общественных обсуждений, которые теперь также проводятся в цифровом формате. Двенадцать регионов уже провели такие обсуждения, в их числе Владимирская, Волгоградская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Приморский край, Красноярский край, Крым, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область и Башкортостан.

Проведение общественных обсуждений при рассмотрении терсхем позволяет заранее выявлять возможные проблемы и учитывать интересы различных групп населения, что способствует повышению доверия к схемам и принятию более взвешенных и эффективных решений, оказывающих непосредственное влияние на качество жизни людей.