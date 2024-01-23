Браконьеру вынесли обвинительный приговор за незаконную добычу лося в городском округе Истра

Мировой суд Истринского судебного района Московской области вынес обвинительный приговор браконьеру без разрешения на охоту за незаконную добычу лося в Истре. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Известно, что в летний период в запрещенные сроки охоты гражданин, находясь в охотничьих угодьях на территории городского округа Истра с ружьем, оснащенным тепловизионным прицелом, не имея при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов, незаконно отстрелял самца лося, совершив тем самым преступление, предусмотренное пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ.

Также недавно Мировой суд Волоколамского судебного района признал виновным охотника, охотившегося в охотничьих угодьях без имеющихся на то разрешительных документов и назначил ему наказание в виде штрафа.

Тихон Фирсов подчеркнул, что в ходе судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и признал свою вину в совершении преступления. Суд признал браконьера виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа шестьдесят тысяч рублей с конфискацией орудий незаконной охоты.