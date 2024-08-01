Часть незаконного сформированного земельного участка пытаются изъять из владения в Мытищах

Министерство экологии и природопользования Московской области поддержит требование прокуратуры об изъятии из незаконного владения мытищинских земель. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что ранее в министерство обратились сотрудники Межрайонной прокуратуры с просьбой подтвердить факт наложения части участка на водоохранную зону. Речь идет об участке для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Сорокино.

Тогда сотрудники ведомства и установили, что часть участка, принадлежащего жителю Москвы, имеет пересечение с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной Клязьминского водохранилища. Помимо этого, данная часть расположена в «жесткой» зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Соответственно, участок сформирован с нарушениями природоохранного, земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что по итогам проверки прокуратура направила с суд исковое заявление об изъятии спорной части участка из незаконного владения. Ведомство поддержит позицию истца в суде.