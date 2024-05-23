Делегация из Узбекистана посетила завод энергоутилизации «РТ-Инвест» в Подмосковье

В рамках обмена опыта представители региональных властей Республики Узбекистан познакомились с внедряемыми технологиями в реализации проекта строительства первого современного завода энергоутилизации отходов в Подмосковье.

Так, в ходе своего визита официальная делегация из Узбекистана смогла ознакомиться со всей цепочкой работы будущего завода энергетической утилизации. Примечательно, что интерес с узбекской стороны был обусловлен планами реализации аналогичного проекта в республике.

Напоминаем, что компания «РТ-Инвест» в настоящий момент строит четыре завода энергетической утилизации на территории Московской области: в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах — совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов в год. И еще один завод в Республике Татарстан, мощностью 550 тысяч тонн отходов в год.

Завод вблизи деревни Свистягино — первый, вышедший на финальную стадию готовности. Проектная мощность предприятия — 700 тысяч тонн в год. Отходы на энергетическую утилизацию будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.