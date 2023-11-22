Десять миллионов банок и бутылок сдали жители Подмосковья в ЭКОпункты «РТ-Инвест»

Свыше десяти миллионов алюминиевых банок и пластиковых бутылок сдали жители Подмосковья в ЭКОпункты «РТ-Инвест» за два года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

«За все время жители области сдали 7,3 миллиона пластиковых бутылок и 2,9 миллиона алюминиевых банок. Таким образом было собрано 260 тысяч килограммов вторичных ресурсов», - говорится в сообщении ведомства.

Первые ЭКОпункты компания установила весной 2021 года. Сейчас в области насчитывается 567 подобных автоматов, они установлены в тридцати восьми муниципалитетах.

Больше всего отходов собрали в Балашихе — почти миллион банок и бутылок общим весом около двадцати пяти тонн. Также в лидерах — Подольск, Красногорск, Королев и Люберцы.

Все ЭКОпункты подключены к системе лояльности компании. Ее участниками стали уже более 70,8 тысячи жителей Подмосковья.