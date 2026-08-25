Дефицит белка: диетолог предупредила об опасности дефицита микроэлемента для организма

Белок — это не просто модный нутриент из фитнес-блогов, а фундаментальный «строительный материал», без которого наш организм превращается в дряхлую конструкцию. Диетолог Елена Соломатина в беседе с « Вечерней Москвой » предупредила: дефицит белка проявляется не только в увядающей коже и слабости — он запускает цепную реакцию разрушения, которая затрагивает мышцы, суставы, сердце и даже иммунитет. Многие списывают эти симптомы на возраст или усталость, однако истинная причина может крыться в банальном недоедании.

По ее словам, механизм прост и пугает одновременно. Когда белка в пище недостаточно, организм начинает «пожирать» сам себя: расщепляет собственные мышечные волокна, сухожилия и хрящи, чтобы добыть аминокислоты для жизненно важных органов. Именно поэтому пожилые люди с трудом передвигаются и роняют предметы — их связочный аппарат буквально иссыхает. Но белок нужен не только для мышц: он входит в состав клеток крови, нейромедиаторов и иммунной системы. Если «завод» по его синтезу останавливается, организм чахнет, а кожа провисает, потому что теряет эластичность — внешность страдает по остаточному принципу, пока сердце и сосуды пытаются выжить.

Диетолог подчеркнула, что особенно уязвимы веганы и те, кто надолго садится на растительную диету. В растениях белок есть, но часто отсутствуют незаменимые аминокислоты — те самые «кирпичики», из которых организм строит свои структуры. Даже если вы едите достаточно, но ваш желудок плохо расщепляет белок (что часто бывает в старости или при хронических болезнях), толку мало — организм все равно будет красть белок у самого себя. Добавьте сюда вредную пищу: жирное, жареное и сладкое вызывают гликацию и воспаление, иммунная система атакует поврежденные белки, а новые взять неоткуда.

По ее мнению, без белка кровь не переносит кислород, сердце слабеет, кожа висит, а водно-солевой баланс нарушается. Это не косметическая проблема — это медленное саморазрушение, которое особенно заметно в старости, но может начаться в любом возрасте, если игнорировать качество питания. Единственный способ избежать этого — регулярно поставлять организму полноценный белок с пищей, особенно животного происхождения, где содержится полный набор аминокислот.

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