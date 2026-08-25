Новый закон: Росфинмониторинг увидит все операции по карте «Мир» и СБП
Юрист Брызгалин раскрыл, как защитить свои переводы от блокировки с 1 сентября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями граждан. Теперь ведомство получит прямой доступ к данным обо всех транзакциях, совершаемых через национальную платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и с использованием единого QR-кода. Информацию будет предоставлять АО «Национальная система платежных карт» без права разглашения самого факта передачи, что делает контроль максимально незаметным для обычного пользователя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам юриста Аркадия Брызгалина, идея нововведения — повышение эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Однако, как поясняют эксперты, для рядовых граждан в сентябре 2026 года ничего не изменится. Основные последствия начнут проявляться лишь с 1 января 2027 года, когда ожидается принятие поправок в Налоговый кодекс. Эти изменения установят автоматический контроль за неподтвержденными безналичными поступлениями на счета физических лиц, сумма которых превысит 2,4 млн рублей в год. Росфинмониторинг в этой цепочке выступит «поставщиком» данных для Федеральной налоговой службы, которая сможет проверить происхождение крупных сумм за предыдущие годы.
Он подчеркнул, что важно понимать, что речь идет не о бытовых переводах — деньгах от родственников, друзей или возврате долгов. Отмывание доходов в классическом понимании касается теневого бизнеса, обналичивания крупных сумм и сомнительных предпринимательских схем. Для самозанятых, мелких ИП и простых граждан, которые продают урожай с дачи или получают зарплату, закон не создает дополнительных угроз. Банковская система за последнее десятилетие уже сделала все расчеты максимально прозрачными, и новый закон лишь завершает этот процесс.
По мнению юриста, нововведение — это шаг государства к полной цифровизации финансового контроля, который практически не коснется добросовестных плательщиков. Тем, кто ведет легальную деятельность и не скрывает свои доходы, беспокоиться не о чем. Однако тем, кто использует личные карты для приема платежей от клиентов, стоит заранее озаботиться оформлением самозанятости или ИП и всегда иметь подтверждающие документы на случай, если банк или налоговая запросят их происхождение.
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