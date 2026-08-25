Новый закон: Росфинмониторинг увидит все операции по карте «Мир» и СБП

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями граждан. Теперь ведомство получит прямой доступ к данным обо всех транзакциях, совершаемых через национальную платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и с использованием единого QR-кода. Информацию будет предоставлять АО «Национальная система платежных карт» без права разглашения самого факта передачи, что делает контроль максимально незаметным для обычного пользователя. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам юриста Аркадия Брызгалина, идея нововведения — повышение эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Однако, как поясняют эксперты, для рядовых граждан в сентябре 2026 года ничего не изменится. Основные последствия начнут проявляться лишь с 1 января 2027 года, когда ожидается принятие поправок в Налоговый кодекс. Эти изменения установят автоматический контроль за неподтвержденными безналичными поступлениями на счета физических лиц, сумма которых превысит 2,4 млн рублей в год. Росфинмониторинг в этой цепочке выступит «поставщиком» данных для Федеральной налоговой службы, которая сможет проверить происхождение крупных сумм за предыдущие годы.

Он подчеркнул, что важно понимать, что речь идет не о бытовых переводах — деньгах от родственников, друзей или возврате долгов. Отмывание доходов в классическом понимании касается теневого бизнеса, обналичивания крупных сумм и сомнительных предпринимательских схем. Для самозанятых, мелких ИП и простых граждан, которые продают урожай с дачи или получают зарплату, закон не создает дополнительных угроз. Банковская система за последнее десятилетие уже сделала все расчеты максимально прозрачными, и новый закон лишь завершает этот процесс.

По мнению юриста, нововведение — это шаг государства к полной цифровизации финансового контроля, который практически не коснется добросовестных плательщиков. Тем, кто ведет легальную деятельность и не скрывает свои доходы, беспокоиться не о чем. Однако тем, кто использует личные карты для приема платежей от клиентов, стоит заранее озаботиться оформлением самозанятости или ИП и всегда иметь подтверждающие документы на случай, если банк или налоговая запросят их происхождение.

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