Назван дешевый овощ, который защищает печень и выводит токсины лучше дорогих лекарств

Нутрициолог Елена Милаева заявила, что свекла — один из самых полезных и доступных овощей для поддержания здоровья печени, поскольку содержит бетаин, который помогает перерабатывать жиры и выводить токсины, а также богата витаминами и минералами. Об этом сообщает aif.ru.

Эксперт по питанию подчеркнула, что свекла содержит фолиевую кислоту, калий, марганец, кремний, железо, а также витамины C, A, K, E и группы B. Особое внимание она уделила бетаину — веществу, способствующему нормализации работы печени и ускорению детоксикации. Милаева отметила, что свекла особенно полезна для тех, кто принимает много лекарств или питается тяжелой пищей. Кроме того, овощ улучшает сердечно-сосудистую систему и пищеварение за счет большого количества клетчатки.

Для получения пользы достаточно съедать один средний корнеплод в день. При этом людям с аллергией, заболеваниями почек, диабетом или склонностью к метеоризму перед введением свеклы в рацион стоит посоветоваться с врачом, а при диабете и вздутии лучше употреблять ее в термически обработанном виде.



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