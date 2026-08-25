«Железный Феликс» возвращается: большинство россиян поддержали возврат памятника Дзержинскому на Лубянку

В декабре 1958 года на площади Дзержинского (ныне Лубянской) был торжественно открыт монумент «Железному Феликсу» — работа скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова. Этот памятник, олицетворявший для многих порядок и государственную мощь, простоял на постаменте почти 33 года. Однако в трагический для страны день, 22 августа 1991 года, после провала ГКЧП, разгоряченная толпа сторонников Ельцина при попустительстве властей, распорядившихся подогнать подъемный кран, демонтировала изваяние. Символ «ельцинской контрреволюции», как его тогда называли, вывезли на заброшенную территорию, а позже он обрел временное пристанище в столичном парке искусств «Музеон». Об этом сообщают Argumenti.ru .

Годы спустя идея возвращения памятника основателю ВЧК на историческое место перед зданием ФСБ обретает второе дыхание. Инициативу, которую долгое время продвигали ветераны спецслужб и гражданские активисты, теперь открыто поддерживают представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, называя демонтаж 1991 года «торжеством антигосударственных сил». Более того, согласно опросу, проведенному изданием «Лента.ру», 73% участников высказались за возврат монумента: 40% считают снос ошибкой, а около 30% убеждены в значимости самой фигуры Дзержинского для истории. В мае 2026 года журналист Михаил Зыгарь со ссылкой на источники сообщил, что «политическое решение» о возврате памятника якобы уже принято, и на площади вовсю ведутся подготовительные работы.

Дискуссия расколола общество не только на эстетическом, но и на мировоззренческом уровне. Противники возвращения считают Дзержинского символом «красного террора» и ГУЛАГа и называют восстановление памятника «реабилитацией тоталитарной системы». Сторонники же, напротив, апеллируют к его вкладу в становление госбезопасности, борьбе с детской беспризорностью и коррупцией, а также к его легендарной фразе: «Чекист должен иметь чистые руки, горячее сердце и холодную голову».

Вопрос о том, вернется ли бронзовый Дзержинский на постамент, оставшийся пустовать на Лубянке, пока остается открытым. Несмотря на слухи и высокую поддержку инициативы в обществе, официальных подтверждений от властей Москвы или федерального центра не поступало. Однако очевидно одно: судьба этого памятника перестала быть просто вопросом градостроительства, превратившись в чувствительный маркер отношения россиян к своему советскому прошлому и настоящему.

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