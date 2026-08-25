Ешьте мисками и худейте: диетолог предупредила о дефицитах на растительном рационе

Научные журналы запестрели заголовками о чудесах веганской диеты: исследование, опубликованное в Science Daily, утверждает, что 16 недель на низкожировом растительном рационе снижают энергетическую плотность питания на целых 30%, позволяя худеть без мучительного чувства голода. Звучит как идеальная формула — ешь большие порции и таешь на глазах. Однако врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с Pravda.Ru спешит внести ясность: за этой привлекательной арифметикой скрывается множество нюансов, которые превращают сказку в сложный и потенциально опасный эксперимент над собственным организмом.

Специалист объясняет, что сама концепция снижения плотности рациона — это скорее кулинарный прием, чем медицинское откровение. Да, замена жирных продуктов на овощи и фрукты действительно увеличивает объем еды при снижении калорий, что позволяет наполнять тарелку до краев без вреда для фигуры. Белоусова даже приводит пример из практики: вместо маленькой тарелки салата пациентам можно предложить целую миску — чувство сытости приходит, а калории не бьют по бюджету. Но подвох в том, что веганство — это не только салаты, это еще и крупы, макароны, хлеб, которые по энергетической ценности вполне могут конкурировать с животной пищей. Поэтому акцент обязательно должен смещаться в сторону клетчатки, иначе эффекта похудения не будет.

Главная опасность, по словам Белоусовой, кроется в долгосрочной перспективе. Растительная пища просто не способна обеспечить организм всем необходимым: дефицит железа, витамина B12 и омега-3 на строгой веганской диете неизбежен, если не принимать добавки. Человек может успешно худеть, но при этом незаметно разрушать свое здоровье, сталкиваясь с хронической усталостью, анемией и нарушениями работы нервной системы. Кроме того, успех многих веганов объясняется не только отказом от мяса, а целым комплексом факторов: они чаще ведут здоровый образ жизни, не курят, не пьют и активно занимаются спортом. Если убрать эти компоненты, резкий переход на растительную пищу обернется потерей не жира, а драгоценной мышечной массы, что приведет к серьезным метаболическим сбоям.

В итоге диетолог делает довольно неожиданный вывод: люди на смешанном питании, как правило, худеют проще и стабильнее, чем их веганские коллеги. Ключ к успеху — не в полном отказе от продуктов, а в грамотном балансе, внимании к качеству еды и умении отличать настоящие натуральные продукты от маркетинговых уловок. Часто «диетические» товары из магазина содержат скрытые добавки и сахар, которые только провоцируют переедание. Поэтому веганство может быть эффективным инструментом, но при одном условии: оно должно проходить под строгим наблюдением врача, который вовремя заметит недостаток веществ и скорректирует рацион. В противном случае — это русская рулетка, где выигрыш в виде пары сброшенных килограммов может стоить слишком дорого.

Ранее сообщалось, что в России сертифицировали первый вегетарианский мармелад.