Волшебная таблетка: психолог рассказала, почему гороскоп побеждает психологию

Эзотерика в России переживает небывалый расцвет, и это уже не маргинальное увлечение бабушек у подъезда, а полноценный тренд образованного городского среднего класса. Согласно данным ВЦИОМ, и исследовательской группы «Инсайтика», за последние пять лет к астрологам, тарологам и шаманам обращались 22% взрослых россиян — цифра, которая обгоняет посещаемость психологов (19%). При этом эксперты подозревают, что реальная статистика еще выше, ведь многие просто не признаются в своих мистических экспериментах. На этом фоне возникает закономерный вопрос: почему люди, имеющие доступ к научной психологии, все чаще выбирают звезды и карты вместо квалифицированной терапии?

Психолог Алиса Метелина в беседе с Pravda.Ru объясняет этот парадокс простой и неприятной истиной: эзотерика — это путь наименьшего сопротивления, тогда как психология требует настоящего труда. Магия обещает быстрые и четкие ответы: сделал ритуал, составил гороскоп — и жизнь налаживается. Психология же предлагает долгую, болезненную и дорогую работу над собой, где нет гарантий и волшебных кнопок. Человек, оказавшийся в состоянии тревоги, неопределенности или после панической атаки, физически и ментально не готов к этому марафону — ему нужно облегчение здесь и сейчас. Именно в этот момент на сцену выходит гадалка с ее обещанием взять жизнь под контроль без малейших усилий со стороны клиента.

При этом Метелина подчеркивает ключевую разницу в распределении ответственности. Психолог всегда работает в паре с пациентом, разделяя зоны ответственности, но требуя активного участия от обеих сторон. В эзотерике же клиент просто получает прогноз или участвует в ритуале, а вся тяжесть выбора и его последствий магическим образом перекладывается на звезды, карты или фигуру мага. Человек снимает с себя груз инициативы, а вместе с ним — и необходимость взрослеть и менять свои реакции на происходящее. Это создает иллюзию стабильности, но, как показывает вся история человечества, бумажные предсказания никогда не работали в долгосрочной перспективе.

По ее словам, особую тревогу вызывает то, что эзотерика говорит с нашей лимбической системой на простом языке мифов и образов, который мозг усваивает без труда, в то время как научный подход требует создания «безопасного пространства» и времени для терапевтического контакта. Именно поэтому в стрессовых ситуациях многие предпочитают «магическую халяву» профессиональной помощи — это быстро, доступно и дает краткосрочное плацебо. Однако последствия такого выбора плачевны: проблема не исчезает, а лишь маскируется, а человек, однажды обманув себя, рискует надолго застрять в инфантильной позиции жертвы обстоятельств. В итоге популярность магии — это не триумф тайного знания, а индикатор нашей коллективной усталости и неготовности брать ответственность за собственную жизнь в свои руки, даже когда кажется, что мир рушится.

Ранее священник РПЦ Сосковец заявил, что гадалки получают информацию от бесов и давят на людей.