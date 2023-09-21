Экоакция «Наш Лес. Посади свое дерево» прошла в Котельниках

Экологическое мероприятие по возрождению лесов в Подмосковье и озеленения городских территорий проходит в регионе не в первый раз и продлится несколько дней. 20 сентября акция состоялась в городском округе Котельники.

Молодые деревья и кустарники высажены жителями и работниками администрации муниципалитета в пяти локациях. Одна из основных площадок — аллея «Силикат», где неравнодушные к жизни своего города котельниковцы вместе с первым заместителем главы Сергеем Полевщиковым посадили несколько десятков саженцев клена.

В акции приняли участие более 700 человек, с их помощью в городе появились более 500 новых зелёных насаждений. Как отметил местный житель Никита Буслаев, своим детям он с гордостью будет показывать посаженные им деревья, а его соседи будут жить в красивом зеленом городе.