Экспериментальный склон автодороги создали из техногрунта на КПО «Восток»

Экспериментальный склон автомобильной дороги создали из технологического грунта на КПО «Восток», сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья. Площадь объекта составила 192 квадратных метра.

Грунт получают в процессе компостирования органики. В ведомстве отметили, что это перспективный продукт вторичного сырья, который можно использовать для отсыпки откосов дорог. Для проверки его эффективности и был проведен эксперимент.

Склон создали в середине июня по всем канонам строительства автомобильных дорог. Для его усиления высадили смесь газонной травы, которая дала первые всходы спустя пять дней.

Ранее на предприятии проверили возможность использования техногрунта в садоводстве. На территории высадили бахчевые культуры, а затем – декоративные растения и деревья. В целом под зеленые насаждения на КПО отведено полтора гектара.