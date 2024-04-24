Фиалки расцвели в лесах Подмосковья

Фиалки начали цвести в лесах Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Жителей призвали не срывать цветы — все они являются важным источником пищи для насекомых-опылителей.

«Так что лучше всего наблюдать за цветением первоцветов со стороны, фотографировать их и наслаждаться красотой в лесу или через сделанные снимки», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

В регионе можно встретить фиалку лесную и фиалку топяную. Первая довольно широко распространена в области, а вот вторая является очень редкой. Отличить эти растения можно по форме листьев. У краснокнижной фиалки они более округлые.

Фиалку с древних времен использовали в качестве лекарства. Препараты из корней обладают отхаркивающим, желчегонным, жаропонижающим и успокаивающими эффектами. Однако, жителям напомнили, что растения в лесах региона лучше не срывать, так как по незнанию можно нанести вред здоровью. Кроме того, на сбор некоторых видов действует запрет.