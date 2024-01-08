Финансовый аналитик из Подмосковья помогает восстанавливать численность зайцев в стране

Домодедовский центр реабилитации диких животных «Дом зайца» в этом году получил грант от Правительства Москвы на восстановление численности зайцев в России.

«Наш „Дом зайца“ вначале был просто добровольческим движением. Сейчас стали центом реабилитации диких животных. Итогом работы 2023 года стала премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Из 180 проектов мы заняли второе место», ─ рассказала директор Центра реабилитации диких животных «Дом зайца» Кристина Григорьева.

Большая часть участка в частном доме Кристины занята клетками с зайцами. Она пояснила, что заяц — дикое животное и ручным быть не может, потому он инстинктивно боится человека. Терпимая дистанция для него — три метра. Однако многие люди, подобрав в лесу маленького зайчонка, приносят домой, предполагая, что делают доброе дело.

«Зайцы не могут быть ручными. Их нельзя подбирать. Когда я говорю „ручной заяц“, то имею в виду зайца, который подпускает к себе на метр. Если ко мне привозят зайца, который жили в квартире, я понимаю, что такой питомец уже не сможет жить в лесу. Зачастую у него есть физические патологии. Примерно 20% наших зайцев не выпускные», ─ прокомментировала Кристина.

Своего первого зайца Кристина взяла по объявлению «Отдам в добрые руки». Сейчас Центр реабилитации диких животных расширился. Для работы с зайцами и другими дикими животными куплено сорок гектаров земли в Тверской области. Там установят большие вольеры.