Глава Ленинского округа Алексей Спасский принял участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский совместно с учащимися Видновской школы №5 высадил клены и рябины возле учебного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в рамках ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в разных локациях муниципалитета уже появилось порядка семисот новых деревьев и кустарников. Известно, что в озеленении округа приняли участие свыше шестисот жителей муниципалитета.

Подчеркнем, что самая масштабная в округе высадка планируется возле деревни Андреевское. Для этой площадки подготовлено тысячу пятьсот молодых сосен.

«В 2014 году все начиналось с компенсационной высадки на пострадавших участках леса, однако мероприятие приобрело широкую популярность у жителей и стало хорошей возможностью проявить заботу о своей малой родине, сделать место своего жительства более комфортным», - напомнил Алексей Спасский.

Он также добавил, что большинство площадок для озеленения в муниципалитете выбирают с учетом пожеланий людей. Так, только за последние три года в рамках экологических акций в Ленинском округе высажено свыше пятнадцати тысяч деревьев и кустарников.