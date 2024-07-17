Инспекторы эконадзора наказали четырех нарушителей за несоблюдение правил обращения с отходами в Рузе

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли четыре постановления об административных наказаниях по фактам нарушения природоохранного законодательства в Рузском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все нарушения, совершенные физическими лицами, установлены сотрудниками ОМВД России по округу. Так, трое граждан были задержаны полицейскими в ходе несанкционированного сброса отходов в деревнях Новоивановское, Лыщиково и в поселке Дорохово.

А в деревне Мишинка владелец земельного участка в ходе строительства септика допустил разлив жидких отходов и загрязнение почвы. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.