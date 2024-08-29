Исковое заявление Минэкологии о незаконной свалке в Щелкове удовлетворил Арбитражный суд Подмосковья

Министерство экологии и природопользования Московской области выиграло очередной процесс о незаконных свалках в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в городском округе Щелково. Ранее ведомство подало целый ряд подобных заявлений в отношении собственников участков в деревне Назимиха, на которые свозился строительный мусор.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что одна из свалок была выявлена на земельном участке в Назимихе, которым владеет индивидуальный предприниматель. В ходе надзорных мероприятий эксперты рассчитали ущерб, нанесенный почвам, его сумма составила более шестисот пятидесяти тысяч рублей. Суд правомерно вынес решение о взыскании ее с собственника, который не обеспечил сохранность земель.

Ранее сообщалось, что всего в Назимихе на землях, принадлежащих гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выявлены свалки, которые в совокупности принесли ущерб в сумме почти двести миллионов рублей. Каждый факт нарушения будет рассмотрен в рамках судебного заседания.