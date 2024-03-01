Итоги фотоконкурса «Зимний русский лес» подвели в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В филиале «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» подвели итоги конкурса фотографий «Зимний русский лес». Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Конкурс проводится на протяжении нескольких лет и стал популярным среди жителей, увлекающихся фотографией. В общей сложности свои работы представили более шестидесяти участников.
При определении победителей конкурса, в первую очередь, учитывались голоса подписчиков на официальной странице филиала «Русский лес» во «ВКонтакте».
В результате победителем был признан Виктор Коротнев в возрасте 66 лет. Интересно, что второе и третье места заняли маленькие жители Подмосковья — трехлетний Федор Москаль и пятилетний Матвей Малашин.
Всем авторам фоторабот на электронную почту отправят сертификаты об участии в конкурсе. Победителей ожидают заслуженные дипломы и подарки.